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ÖSYM'den yapılan açıklamada "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak." denildi.

KPSS-2026/1 tercih kılavuzu

ÖSYM KPSS başvuru linki

Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2026/1Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacak.