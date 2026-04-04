KPSS 2026/1 tercih tarihi paylaşıldı mı? KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Memur adayları her yıl belirli dönemlerde yapılan merkezi atamayla kamu kurumlarına yerleşiyor. Bu yılın ilk tercihleri için sabırsızlık gitgide artıyor. ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol edilirken olası tarih hakkında bilgi alınmak isteniyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

4 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.