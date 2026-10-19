Adayın kendi bölümündeki diğer adaylara göre kaçıncı sırada olduğunu gösteren KPSS branş sıralaması için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan bu sıralama, özellikle kamu personeli alımlarını takip eden adaylar için bir hayli önemli... Bu nedenle sık sık "KPSS branş sıralaması ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusu geliyor.

KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından henüz KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklanmış değil.

Geçen seneleri incelediğimizde sıralamaların kasım veya aralık ayında ilan edildiğini görüyoruz.