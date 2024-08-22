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KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar giriş belgelerine, 'https://ais.osym.gov.tr"' adresinden erişebilecek.

AA
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.

2024-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, binalara 10.00'dan sonra alınmayacak.