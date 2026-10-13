KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM'nin geçtiği tarih...
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşti. Sınavın ardından sonuç tarihi gündem oldu. Adaylar her geçen gün aramalarını sıklaştırırken "KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna cevap aranıyor.
Kamu personeli olma hedefiyle KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Netlerini hesaplayan yüz binler kesin sonuç tarihine odaklanmış durumda... Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı takviminde yer alan bilgiye göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilirler.
KPSS-2026/2 tercihleri ise 17 Aralık'ta başlayacak.