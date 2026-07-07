KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Sınav tarihi...

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Liseden mezun adaylar için kamu kurumları kapısı KPSS sınavıyla birlikte açılıyor. Başarılı puan alanlar başvuru yapmaya hak kazanırken bu yılki sınav için bekleyiş sürüyor. Tarihler ilerledikçe de "KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu yoğunlaşıyor.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi...

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.