Kredi faizinin tahsil yöntemini Meclise şikayet etti

21 Eylül 2017

Halil Üstün isimli vatandaş, 48 aylık çektiği bireysel kredinin ilk 10 aylık ödemesinde, faizin yüzde 41'ini tahsil edilince, durumu Meclise şikayet etti.

Üstün, TBMM Dilekçe Komisyonuna yazdığı dilekçede, bir bankadan 30 bin TL, 48 ay vadeyle bireysel kredi kullandığını aktardı.

Kredi için 4 yılda toplam 9 bin 955 TL faiz ödeyeceğinin kendisine bildirildiğini ifade eden Üstün, kredi çektikten yaklaşık 10 ay sonra eline biraz para geçtiğini, ara ödeme yapmak istediğinde ise toplam kalan borcunun bu güne kadar ödediğinin çok altında olduğunu gördüğünü belirtti.

Üstün, dilekçesinde, şunları kaydetti:

"10 ayda 8 bin 740 TL borç ödememe rağmen bunun 4 bin 88 TL'si faize sayılmıştı. Toplam ödemem gereken faizin 9 bin 955 TL olduğunu göz önüne aldığımızda, 10 ayda neredeyse kredinin tüm faizinin yüzde 41'inin tahsil edildiğini tespit ettim.

Daha kredimin bitmesine 38 ay var. Bankaların bu acelesinin nedenini anlayamıyorum. Neden bankalar önce faizi sonra ana parayı tahsil ediyor? Ödenecek faiz tüm krediye eşit bir şekilde bölünse olmaz mı? Bu şekilde tek taraflı kazanç sağlanmakta, vatandaş mağdur edilmektedir."

Kaynak: AA