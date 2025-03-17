Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan CHP Milletvekili Salıcı’ya tepki! 5 kuruşluk tazminat davası açacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir araziye ilişkin paylaşımlarına yanıt verdi. Salıcı, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakan Ersoy'a tahsis edildiğini öne sürmüştü. Ancak Bakan Ersoy, bu iddiaların doğru olmadığını ve arazinin 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiğini açıkladı.

13551 ada 139 ve 140 numaralı parselleri kapsayan 1997 tarihli tahsiste, geçen yıllar içinde sahibi olan firmaların talebiyle tahsis ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygulandığını belirten Ersoy, son olarak yine tahsisin sahibi olan firmanın talebiyle 139 ve 140 numaralı parsellerin ayrıldığını, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.’nin o ayırma işlemi sonrasında 2025 yılının Ocak ayında şirketlerden birisini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğu belirtti.

"Mevcut imar planı 2022'den beri yürürlükte"

CHP Milletvekili Salıcı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir imar planı uygulamaya konulduğu yönündeki iddialarının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, mevcut imar planının 2022 yılından itibaren yürürlükte olduğunu açıkladı. Salıcı'nın 23 Aralık 2024 tarihli değişiklikle ilgili söylediklerinin doğru olmadığını ifade eden Ersoy, bu değişikliğin yeni bir imar planı olmadığını, sadece beş parsele dair uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla yapıldığını söyledi.

"ÇED raporu zorunluluğu geçerli değil"

Ersoy, ayrıca Salıcı’nın ÇED raporuna ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Mevcut yasal düzenlemelere göre, yalnızca 250 oda ve üzeri kapasiteye sahip tesisler için ÇED raporu zorunluluğu bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, söz konusu arazideki projede 240 oda bulunduğunu, dolayısıyla ÇED raporu zorunluluğunun geçerli olmadığını belirtti.

'5 kuruşluk' tazminat davası

Bakan Ersoy'un, Salıcı'nın açıklamaları nedeniyle hukuki işlem başlatacağı da öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Bakan Ersoy, Salıcı’ya karşı 5 kuruşluk tazminat davası açacak.