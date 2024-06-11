Kurban Bayramı 2024 namazı saat kaçta? (Diyanet açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 81 il)
BAYRAM NAMAZI 2024: Kurban Bayramı’nın birinci günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Peki bayram namazı saat kaçta? Milyonlarca Müslüman başta Google olmak üzere arama motorlarında yaşadığı şehre göre “Bayram namazı saat kaçta kılınacak” sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve 81 ilde Kurban Bayramı namazı saatleri…
Kurban Bayramı dört gün sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yayınlanan 2024 yılı dini takvimine göre; 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi. Kurban Bayramı’nın birinci günü ise 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran Salı, dördüncü günü ise 19 Haziran Çarşamba olacak. Kurban Bayramı’nın yayıldığı 16-17-19-19 Haziran günleri resmi tatil.
Peki Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 16 Haziran Pazar günü kılınacak Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Kurban Bayramı namazı vakitlerini il il, ilçe ilçe açıkladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Adana, Kocaeli, Diyarbakır, Trabzon ve Türkiye’nin 81 şehrinde 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri:
2024 İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ
Adana Bayram Namazı : 05:52
Adıyaman Bayram Namazı : 05:38
Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:07
Ağrı Bayram Namazı : 05:14
Aksaray Bayram Namazı : 05:54
Amasya Bayram Namazı : 05:41
Antalya Bayram Namazı : 06:11
Ardahan Bayram Namazı : 05:12
Artvin Bayram Namazı : 05:15
Aydın Bayram Namazı : 06:29
Balıkesir Bayram Namazı : 06:15
Bartın Bayram Namazı : 05:52
Batman Bayram Namazı : 05:27
Bayburt Bayram Namazı : 05:24
Bilecik Bayram Namazı : 06:05
Bingöl Bayram Namazı : 05:27
Bitlis Bayram Namazı : 05:21
Bolu Bayram Namazı : 05:57
Burdur Bayram Namazı : 06:10
Bursa Bayram Namazı : 06:09
Çanakkale Bayram Namazı : 06:20
Çankırı Bayram Namazı : 05:50
Çorum Bayram Namazı : 05:44
Denizli Bayram Namazı : 06:15
Diyarbakır Bayram Namazı : 05:30
Düzce Bayram Namazı : 05:59
Edirne Bayram Namazı : 06:15
Elazığ Bayram Namazı : 05:32
Erzincan Bayram Namazı : 05:28
Erzurum Bayram Namazı : 05:21
Eskişehir Bayram Namazı : 06:04
Gaziantep Bayram Namazı : 05:43
Giresun Bayram Namazı : 05:30
Gümüşhane Bayram Namazı : 05:27
Hakkâri Bayram Namazı : 05:17
Hatay Bayram Namazı : 05:50
Iğdır Bayram Namazı : 05:10
Isparta Bayram Namazı : 06:09
Kahramanmaraş Bayram Namazı : 05:44
Karabük Bayram Namazı : 05:52
Karaman Bayram Namazı : 06:00
Kars Bayram Namazı : 05:12
Kastamonu Bayram Namazı : 05:47
Kayseri Bayram Namazı : 05:47
Kilis Bayram Namazı : 05:45
Kırıkkale Bayram Namazı : 05:52
Kırklareli Bayram Namazı : 06:12
Kırşehir Bayram Namazı : 05:51
Kocaeli Bayram Namazı : 06:04
Konya Bayram Namazı : 06:01
Kütahya Bayram Namazı : 06:07
Malatya Bayram Namazı : 05:37
Manisa Bayram Namazı : 06:19
Mardin Bayram Namazı : 05:29
Mersin Bayram Namazı : 05:55
Muğla Bayram Namazı : 06:19
Muş Bayram Namazı : 05:23
Nevşehir Bayram Namazı : 05:50
Niğde Bayram Namazı : 05:52
Ordu Bayram Namazı : 05:32
Osmaniye Bayram Namazı : 05:48
Rize Bayram Namazı : 05:21
Sakarya Bayram Namazı : 06:02
Samsun Bayram Namazı : 05:37
Siirt Bayram Namazı : 05:23
Sinop Bayram Namazı : 05:40
Sivas Bayram Namazı : 05:38
Şanlıurfa Bayram Namazı : 05:38
Şırnak Bayram Namazı : 05:22
Tekirdağ Bayram Namazı : 06:13
Tokat Bayram Namazı : 05:39
Trabzon Bayram Namazı : 05:24
Tunceli Bayram Namazı : 05:30
Uşak Bayram Namazı : 06:11
Van Bayram Namazı : 05:16
Yalova Bayram Namazı : 06:07
Yozgat Bayram Namazı : 05:47
Zonguldak Bayram Namazı : 05:5
2024 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Arife: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı’nın 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı’nın 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı’nın 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı’nın 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba