Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. İslam alemi bayramı beklerken net tarih araması ise gün geçtikçe hızlanıyor. Bu nedenle de art arda "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?", "Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?" soruları geliyor.
Kurban Bayramı tarihleri araması hızlanmış durumda... Bayramı iple çekenler konu hakkında bilgi alabilmek için "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı da araştırılan bir başka konu...
Kurban Bayramı ne zaman?
2025 yılında Kurban Bayramı, haziran ayının ilk haftasına denk geliyor. Bayram arefesi 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.