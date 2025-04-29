Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı tarihleri araması hızlanmış durumda... Bayramı iple çekenler konu hakkında bilgi alabilmek için "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı da araştırılan bir başka konu...

Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılında Kurban Bayramı, haziran ayının ilk haftasına denk geliyor. Bayram arefesi 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.