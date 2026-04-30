Kurban Bayramı tarihleri: Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, arefe günü hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. Müslümanlar bayramı iple çekiyor. Bir yandan kurbanlık arayışları bir yandan bayram süresinin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılırken bayram tarihi araması da hızlanıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 48 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü