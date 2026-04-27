Kurban Bayramı tatil süresi uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün oldu mu?
Kurban Bayramı 1 ay sonra kutlanacak. Bayram hazırlıkları sürerken akıllardaki konulardan biri tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı... Vatandaşlar erkenden plan yapmak için hükümetten açıklama bekliyor. Peki Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Milyonların gözü hükümette... Kurban Bayramı yaklaşırken merak edilen konulardan biri bayram tatilinin süresi... Vatandaşlar sürenin uzatılmasını isterken verilecek karar sabırsızlıkla bekleniyor. Sıkça gelen soru "Bayram tatili 9 gün olacak mı" şeklinde...
27 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla hükümetten konu hakkında bir açıklama gelmedi. Bayramın arefesinin salı gününe denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması kuvvetle muhtemel...
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü