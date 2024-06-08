"Kurbanın derisini korursak 15 milyar lira cebimizde kalacak"

Kurban derilerinin milli bir servet olduğunu söyleyen Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Başkan Vekili Murat Çağlar, deri yüzme işleminde dikkatsiz hareket edilmesi nedeniyle derilerde bıçak izi ve kesikler oluştuğunu belirtti ve ekledi:

"4 günde Türkiye'de bir yılda gerçekleşen kesimin yaklaşık yüzde 20'si yapılacak. Bu da büyükbaşta 1 milyon, küçükbaş da ise 3 milyon küçükbaş hayvana tekabül ediyor. Bu çok önemli bir ham madde, bir doğal kaynak, ekonomik bir değer" dedi. Çağlar, yüzme işlemi ve saklama aşamalarında mümkün olduğu kadar derilere zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik kayba son verilmeli

Çağlar, geçen yıl Kurban bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin yarısının iyi korunmadığı için çürüdüğünü, bu nedenle değerlendiremediklerini anlattı. Derilerin, işlenmesi halinde ciddi ekonomik katma değere dönüşeceğine dikkati çeken Çağlar, "İşlenmiş derilerin sektörümüzde karşılığı 2,5 milyar lira. Bu derileri nihai ürüne dönüştürdüğümüzde yaklaşık 30 milyar liralık değer çıkıyor" diye konuştu.

Derilerin usulüne uygun yüzülüp saklanmamasının yaklaşık 15 milyar lira ekonomik kayba yol açacağını aktaran Çağlar, "Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesinden dolayı tecrübelerimiz bize şunu gösteriyor; bu derilerin maalesef yarısını kaybetmekteyiz ya yüzüm hatasından ya da doğru tuzlanmaması veya doğru korunmamasından dolayı. O yüzden mutlaka derilerimizi iyi konserve etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bursa'da deri sektöründe firmasıyla 40 yıldır faaliyet gösteren Zeynel Aydemir de sektörde ham halde alınan derinin katma değerinin kilogram bazında 2-2,5 dolara çıktığını belirtti.