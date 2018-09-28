Lavrov: İdlib anlaşması uygulanıyor, tahliye başladı

28 Eylül 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, “İki gün önce biz burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor.” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye’nin, politik sürece hazır muhalefeti Nusra’dan ayıracağına söz verdiğini hatırlatan Lavrov, “Bu hiç de kolay bir iş değil. Ama biz yine de Türkiye’nin normal, aklı başında, vatansever muhalefeti Nusra’dan ayırmayı başaracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Teröristler yok edilmeli"

İdlib’den tahliye edilen militanların nereye gönderileceği konusunda birçok spekülasyonun yapıldığını dile getiren Lavrov, “Hatta onların örneğin Afganistan gibi diğer sıcak noktalara gönderileceği yönünde şüpheler var. Tüm bunlar kabul edilemez ve teröristler yok edilmeli” diye konuştu.

"İdlib'de Nusra yandaşlarına yer yok"

Daha önce ABD’nin de muhalefeti Nusra’dan ayırma sözünü verdiğini ancak başaramadığını hatırlatan Rus bakan, “İdlib’de Nusra yandaşlarına yer yok” diye kaydetti.

Teröristlerin hak ettikleri cezayı çekmesi ve mahkemeye teslim edilmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, “Bunun nasıl yapılacağına gelişmelere göre karar verilmeli. Soçi’de varılan anlaşmanın mükemmel olduğunu ve şimdi bu sorunun çözümü için yol haritası olacağını kimse iddia etmiyor” ifadelerini kullandı.

"ABD ile Tanf’tan çekilmesini görüşüyoruz"

Lavrov, basın toplantısında, “Amerikalıların Tanf etrafında çizdiği bu çemberin içinde teröristler kendilerine yuva buldu. Bunu herkes çok iyi biliyor. Biz şimdi Amerikalılarla bu yasadışı varlığa son verilmesini görüşüyoruz” dedi.