Lavrov savaşın bitmesi için şartını açıkladı: Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi çok önemli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşın dördüncü yılına girdiği gün ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov basın toplantısında, "Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi çok önemli. Bu hata olur, kesin sonuç alınırsa savaş duracak" açıklamasında bulundu.

Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



* Biz her iki komşumuzun da barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bu savaş farklı coğrafyaları da olumsuz etkilemekte. Bu krizin artık kalıcı bir çözüme ulaşmasını diliyoruz.

*Çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra Karadeniz tahıl girişimini başarı ile hayata geçirdik. Bugün savaşın 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan bir girişim mevcut. Bu durum bizim savaşın başından beri yürüttüğümüz politika ile uyumlu.



*Nihai hedefimiz iki komşumuz arasında kalıcı barışın sağlanması.

"Türk akım gibi boru hatları için güvenliği konuştuk"

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde.

*Akkuyu'daki nükleer santral konusunda da görüşmeler gerçekleştirdik. En hızlı şekilde bu reaktörlerin devreye girmesi için çalışıyoruz. Çalışmalar 24 saat devam ediyor. Türk akım gibi boru hatları için güvenliği konuştuk.

*Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Rusya ve ABD arasında görüşme hakkında bilgi verdim.

"Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi çok önemli"

*Bu savaşın başlamasındaki illk sebeplerden biri Ukrayna’nın NATO’ya alınmaya çalışılmasıdır.

*Nazi rejimi 2019’da bazı kanunlar kabul etti. Bu, Rus dilinin yasaklanmasını öngörüyordu. Basında ve kültürle ilgili her yerde Rusça’nın kullanılmasını yasakladı. Yüzyıllık Rus varlığını yok etmeye çalıştılar. Bu Nazi darbesi sonucunda Kırım kendi kararını verdi. Oradaki vatandaşlar Ukrayna rejimi altında yaşamak istemediler.

*Biden yönetimi Ukrayna'ya inanılmaz para harcadı.

*Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir.