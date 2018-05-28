Liderler ekranda soruları yanıtlayacak

28 Mayıs 2018

24 Haziran'daki seçimlere 25 gün kala siyasiler gündeme dair soruları yanıtlamak ve vaatlerini anlatmak için kameralar karşısına geçiyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 23:00'da AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi temel hedeflerin yer aldığını, seçmene hangi projelerin sunulduğunu, yeni dönemde nasıl bir Türkiye hayalinin olduğunu, ekonomi, özgürlükler, eğitim, kültür, dijital dönüşüm konularında AK Parti’nin vaatlerini Show TV, Bloomberg HT ve Habertürk TV ortak canlı yayınında açıklayacak.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu akşam 21.00’de NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda Ögretir’in sorularını yanıtlayarak, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.