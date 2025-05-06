Brent petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları da değişmeye devam ediyor.

Özellikle ÖTV artışları sonrası sık sık zam gelen akaryakıt ürünlerinde bu kez sürücülere sevindirici bir gelişme yaşandı.

LPG'ye ne kadar indirim geldi? Güncel benzin ve motorin fiyatları

Otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise 6 Mayıs 2025 itibarıyla herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Ancak mevcut fiyatlar iller arasında küçük farklılıklar gösteriyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,05 TL

Motorin: 45,29 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,81 TL

Motorin: 46,22 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,17 TL

Motorin: 46,56 TL

LPG: 26,04 TL