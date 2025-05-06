LPG'de (otogaz) dev indirim tabelaya yansıdı! (6 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yine değişiklik yaşandı. Otogaz (LPG) litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk indirim yapılırken, benzin ve motorin fiyatlarında ise şimdilik sabit seyir sürüyor. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 6 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları da değişmeye devam ediyor.
Özellikle ÖTV artışları sonrası sık sık zam gelen akaryakıt ürünlerinde bu kez sürücülere sevindirici bir gelişme yaşandı.
LPG'ye ne kadar indirim geldi? Güncel benzin ve motorin fiyatları
Otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise 6 Mayıs 2025 itibarıyla herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Ancak mevcut fiyatlar iller arasında küçük farklılıklar gösteriyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,20 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,05 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 45,81 TL
Motorin: 46,22 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 46,17 TL
Motorin: 46,56 TL
LPG: 26,04 TL