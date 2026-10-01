Mabel Matiz’e “Ha Leylim” klibi nedeniyle hapis istemi

Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibin, şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Karaca tarafından seslendirilen "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klipte yer alan bazı görüntülerle şarkı sözlerinin birlikte değerlendirildiğinde müstehcen nitelik taşıyabileceğinin anlaşılması üzerine soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Soruşturmanın ardından şarkıcı Mabel Matiz hakkında "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlamak veya yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"İki erkek şahsın karşılıklı olarak dans ettikleri" belirtildi

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, video kaydının 3 dakika 51. saniyesinden itibaren açık alanda çok sayıda kişinin bulunduğu ortamda damat rolündeki erkek şahıs ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdikleri aktarıldı. İddianamede, şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, ardından iki erkeğin karşılıklı dans ettiği ve dans sırasında kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulunduklarının bilirkişi raporunda belirtildiği kaydedildi. Görüntülerin başlangıcında yalnızca müzik bulunduğu, devamında ise şarkı sözlerinin görüntülere eşlik ettiği aktarıldı.

Savcılık değerlendirmesinde, iki erkeğin dans ve çeşitli hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması haline geldiği, şarkı sözleri ile görüntülerin birbirlerinden bağımsız unsurlar olmadığı ve görsel ve işitsel olarak birbirlerini tamamladığı belirtildi. Bu durumun toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığını gösterdiği değerlendirildi.

Şüphelilerin ifadelerine yer verildi

İddianamede Fatih Karaca'nın ifadesine de yer verildi. Karaca'nın, "Ha Leylim" isimli şarkının söz, müzik ve yapımcılığının kendisine ait olduğunu, şarkıyla aşkı ifade etmek istediğini, klibin konusunu oluştururken Sinan Tuncay ile birlikte Trakya düğünlerini canlandırmayı amaçladıklarını ve videoyu @mabelmatiz rumuzlu YouTube hesabından bizzat yayımladığını beyan ettiği aktarıldı.

Sinan Tuncay'ın ise yaklaşık 15 yıldır yönetmenlik ve görsel sanatlarla ilgilendiğini, "Ha Leylim" isimli şarkının video klibinin yönetmenliğini yaptığını ve şarkının hareketli olması nedeniyle klipte bir Trakya düğününü canlandırmak istediklerini söylediği belirtildi. Savcılık, şüphelilerin beyanları doğrultusunda klibin görsel ve işitsel içeriğinin meydana getirilmesi ve yayınlanmasında birlikte hareket ettiklerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Çocukların erişimine ilişkin değerlendirme

Savcılık değerlendirmesinde, eserin sanatsal nitelik taşımasının yanı sıra içeriğin çocukların ulaşımına engellenmiş olması gerektiği, soruşturma konusu klibin ise YouTube ve sosyal medya platformlarında umuma açık şekilde yayımlandığı belirtildi. İçeriğe çocukların ulaşmasını önleyecek bir erişim sınırlaması bulunmadığı ifade edilerek söz konusu istisna hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı değerlendirildi.

6 aydan 3 yıla hapis talebi

İddianamede, Fatih Karaca ve Sinan Tuncay'ın "Müstehcen Görüntü, Yazı veya Sözleri Basın ve Yayın Yolu ile Yayınlamak veya Yayınlanmasına Aracılık Etmek" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.