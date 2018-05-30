Mahir Ünal anket sonuçlarını açıkladı

30 Mayıs 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde parlamento çoğunluğunu elde edemeyeceği iddiaları ve böyle bir durumda ne yapacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Ünal, "Öyle bir ihtimal görmüyoruz. AK Parti şu anda 1 Kasım'dan geriye düşmüş değil. Seçimlerin psikolojisini etkilemek için sahaya bazı fikirler pompalanıyor. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumu Tayyip Erdoğan'a vereceğim ama genel seçimlerde AK Parti'ye oy vermeyeceğim', 'AK Parti, 1 Kasım'ın gerisine düşmüş durumda' gibi bir takım söylentiler yayıldı. AK Parti, son genel seçimlerin yapıldığı 1 Kasım 2015'teki pozisyonunu koruyor. Bunun yanına da Cumhur İttifakı'nın, MHP ve BBP'nin oylarını da koyduğunuzda, Meclis ile ilgili herhangi bir sorun gözükmüyor" şeklinde açıklama yaptı.

Ünal açıklamalarının devamında seçimde anketlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 54, AK Parti'nin yüzde 46-47 göründüğünü bildirdi.