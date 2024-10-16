Malatya'da okullar tatil edildi

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şiddetli deprem çevre illerde de hissedildi. Büyük korku ve paniğe neden olan depremin ardından halk sokaklara döküldü.

Can kaybının yaşanmaması tek teselli olurken, valilikten açıklama geldi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, saha taramalarının devam ettiğini belirtirken şehirdeki tüm eğitim kurumlarının tahliye edildiği ve eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.