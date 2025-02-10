Maliye radarına şimdi de doktorlar takıldı! 13 milyar liralık kayıt dışı saptandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı gelir elde eden meslek grupları ve sektörlere yönelik denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehane işleten doktorların mali uyumu yapay zeka destekli analizlerle incelendi.

Yüzde 400’e varan gelir farkları

Özel muayenehane sahibi bazı doktorların muayene, estetik ve cerrahi operasyon gelirlerini eksik beyan ettiği tespit edildi. Yapılan analizlerde, beyan edilen gelir ile gerçek kazançlar arasında yüzde 400'e varan farklar belirlendi. İlk etapta en riskli 3 bin 663 doktor tespit edilerek yaklaşık 13 milyar liralık kayıt dışı gelir olduğu ortaya çıkarıldı.

Ameliyat ve estetik gelirlerinde eksik beyan

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi branşlarda bazı doktorların ameliyat ücretlerini eksik bildirdiği görüldü. Bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon lira gelir elde etmesine rağmen bunu 6,5 milyon lira olarak beyan ettiği ortaya çıktı.

Diş hekimlerinin de implant, protez ve estetik diş tedavilerinden kazançlarını eksik bildirdiği tespit edildi. Bir diş hekiminin 67 milyon lira hasılat elde ettiği halde bunu sadece 3 milyon lira olarak gösterdiği belirlendi.

Estetik sektörü de mercek altında

Son yıllarda büyüyen estetik sektöründe de denetimler artırıldı. Burun estetiği, botoks, liposuction gibi işlemlerden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Yurt dışından hasta kabul eden bazı kliniklerin önemli gelirlerini kayıtlara geçirmediği belirlendi. Bir saç ekimi uzmanının yıllık 69 milyon liralık gelir elde etmesine rağmen yalnızca 7 milyon lira bildirdiği ortaya çıktı.

Kayıt dışı gelir elde eden mükellefler, gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edilmeye başlandı. İlk aşamada 850 doktor, beyannamelerini düzelterek vergi matrahlarını beyan etti.

"Amacımız kimseyi cezalandırmak değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerin gönüllü uyum çalışmalarına katılmalarının önemine dikkat çekti. Şimşek, "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, kayıt dışı kalmış kazançları vergilemek. Gönüllü uyum sürecinde uyum göstermeyerek kayıt dışı kazancını beyan etmeyen mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılıyor veya dönem kazançları takdir komisyonlarınca takdir ediliyor. Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamaktır. Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Bu konuda kararlı mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.