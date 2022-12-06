Manisa'da 20 işletmeye tutanak tutuldu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde zabıta ekiplerinin marketlere yönelik denetimlerinde kasa ve etiket fiyatları arasında farklılık tespit edilen 20 işletme hakkında tutanak oluşturuldu.
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Yunusemre Belediyesi zabıta ekiplerince, 50 markette fahiş fiyat, kasa ve etiket fiyatı uyumu ile stokçuluk kontrolü yapıldı.
Denetimlerde kasa ve etiket fiyatları arasında farklılıklar bulunduğu gerekçesiyle 20 market hakkında tutanak tanzim edilerek Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.
İlçede marketlere yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.