Mardin'de dehşet: Anne, baba ve çocukları evlerinde ölü bulundu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocukları, evlerinde silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Korkunç olayda, mahalledeki bir apartmanda yaşayan aileye ulaşamayan komşuları, muhtarla birlikte dün gece kapıyı açarak eve girdi.

Başlarından silahla vurulmuş halde bulundu

İçeri giren muhtar ve komşular, Mehmet K. (37), eşi Berna K. (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli K’nin başlarından silahla vurulmuş halde olduğunu fark ederek durumu hemen yetkililere bildirdi.

Küçük kız ve çift hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede çift ile küçük kızlarının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ailenin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.