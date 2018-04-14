May: Buna artık bir dur demek gerekiyordu

14 Nisan 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik yaptıkları hava harekatı sonrasında açıklamalarda bulundu. May konuşmasında, Suriye'nin kimyasal silah kullandığından dolayı saldırıdan başka alternatiflerinin kalmadığını söyledi.

"Suriye'de kullanılan nükleer saldırıları gördük. Klor gazı kullanıldığını anladığımız Duma'da bu saldırıyı düzenlememiz gerekiyordu. Suriye rejiminin korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam edecek. Buna artık bir dur demek gerekiyor" ifadelerini kullanan May konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Suriye rejimi kimyasal silahların kullanılmayacağına dair bir söz verdi ancak bu sözler yerine getirilmedi. Suriye rejiminin açıklamadığı kimyasal silahları var. Sayın Trump ve Macron'la da konuştuk sınırların kapsamı belli, sivil kayıplardan kaçınıldı saldırının amacı belli.Harekatta kimyasal silahların üretildiği merkezler vuruldu. Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma ve üretilme yerlerine ciddi zarar verdik. Uluslararası toplum kimyasal silahların kullanılmasına izin vermeyecektir. Çözüm için çaba sarf etmek zorundayız. Bunun için bütün ülkelere ihtiyacımız var. Rejimin yanında yer alan ülkelerin de bunu dikkate alması gerekmektedir. Kimyasal silah kullanımına karşı küresel normların güçlendirilmesi gerekiyor. İngiltere sınırları içinde de sinir gazı kullanıldığını biliyoruz. İlk kez böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Güçlerimiz büyük bir profesyonellik örneği gösterdi. Başka bir alternatifimiz yoktu. Bu kararın doğru bir karar olduğunu düşündüm. Bu konunun net şekilde ortaya koyulması gerekiyordu. Bu nedenle doğru bir harekattı. Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez."

ABD, Suriye'yi vurdu