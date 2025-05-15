Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs Çarşamba günü için kuvvetli sağanak ve yer yer kar uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtildi.

Hangi iller etkilenecek?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Anadolu’nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Batman, Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu yağışlar zaman zaman gök gürültülü olacak.

Mayıs ayında kar!

Sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bu durum, Mayıs ayında kar sürprizi olarak dikkat çekiyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar nasıl olacak?

Hava sıcaklığında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Doğu ve kuzeydoğu bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

Rüzgarın, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği, yağış anında ise kuvvetlenebileceği bildirildi.