Mayısta denize girilebilecek rotalar listelendi

Enuygun.com, mayısta denize girilebilecek rotaları listeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu ay denize girmek için seçenekler bulunuyor. Bu ayda özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki plajlarda denize girmek, yaza erkenden merhaba demek için ideal oluyor.

Antalya: Kemer, Belek, Side

Kentte Belek, Side, Kemer, Alanya, Lara plajlarında mayıs ayı itibariyle denize girilebiliyor. Bu bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri de eklendiğinde sizi bu destinasyonlarda erken yaz tatili fırsatı tatilcileri bekliyor.

Şirketin bölge için ilk önerisi, Kemer'e bağlı Tekirova köyü sınırlarındaki Phaselis Koyu ve antik kenti. Kemer merkeze 12 km mesafedeki Phaselis Koyu'na antik kentin içinden geçilebiliyor.

Müzekart'la ya da ücretli girişle antik kentteki Tarihi Tapınak, Hadrian Kapısı ve Phaselis Tiyatrosu gibi kalıntıları ziyaret edip sahile gidilebiliyor. Ancak bölgenin ören yeri olması dolayısıyla burada standart bir plaj hizmeti bulunmuyor.

Mayıstan ekim sonuna kadar denize girilebilecek tatil beldelerinden biri de Belek. Belek'te golf meraklılarına da hitap eden otel seçenekleri bulunuyor. Side'nin plajları da mayıs ayında deniz mevsimini açanları karşılıyor.

Muğla: Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça.

Mayısın ikinci yarısında ise Güney Ege'de deniz suyu sıcaklığı yükseliyor. Enuygun, tatilseverlere Muğla'da dört ayrı rota öneriyor: Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça.

Her mevsim popülerliğini koruyan Bodrum, yaz sıcakları başlamadan denizin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor. Büyük bir koyun ortasına kurulmuş, iki yanında uzun sahilleriyle Marmaris de mayıs ayının ikinci yarısının deniz rotaları arasında yer alıyor. Muğla'nın güneyinde bulunan Datça yarımadasında mayıs ayında denize girmek, doğanın tadını çıkarmayı sağlıyor.

Kentin güneyinde ise Fethiye ve Ölüdeniz bulunuyor. 80'den farklı kelebek türüne ev sahipliği yapan, SİT alanı olarak korunan Kelebekler Vadisi’yle doğaseverleri kendine çeken Fethiye, deniz sezonunu açmak için tercih edilen tatil beldeleri arasında yer alıyor. Turkuaz renginde deniziyle Ölüdeniz plajı, sakin havasıyla dinlendiriyor.

İzmir: Çeşme, Alaçatı, Ilıca

Ege denizi kıyılarının güzel tatil beldelerinden Çeşme, mayısın ikinci yarısında, özellikle de ayın son haftasında deniz mevsimine ilk adım için tercih edilebilir. Bölgede deniz suyu sıcaklığı, bu ayda Antalya ve Muğla’daki kadar yüksek olmuyor.

Sörf ve dalış rotası da olan bölgede kısa süreli bir eğitime katılıp sörf ya da dalış deneyimi de elde edilebiliyor.

Kuzey Kıbrıs

Bu ay boyunca ortalama 21 derecede olan deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı Kuzey Kıbrıs'ta, erken bir yaz tatili yapılabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Glapsides Plajı, Alagadi Plajı, Denizkızı Plajı ve Karpaz Altunkum Plajı'nda denize girebilir.