Mazbata Abdullah Zeydan'a verilmişti: YSK Başkanı Yener’den Van’daki seçime ilişkin açıklama
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklamalarda bulundu. YSK, Van Büyükşehir Belediyesi için mazbatayı Abdullah Zeydan'a verdi. Yener, “Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak” dedi.
Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındaydı. Yurt genelinde seçim sonuçlarına itirazlar sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini söyledi.
Van seçimlerinde verilen son karara ilişkin de konuşan Başkan Yener, “Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak” dedi.
Van’da seçimden birinci çıkan DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmedilmişti.
DEM Parti’nin itirazını görüşen Yüksek Seçim Kurulu, itirazı oy çokluğuyla kabul edip, İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararı kaldırmıştı.
YSK, mazbatanın Zeydan’a verilemesine karar vermişti.