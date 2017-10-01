MEB Bakanı Yılmaz: Sorular klasik ve açık uçlu olacak

01 Ekim 2017

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sonrası için çalışılan modellere ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV yayınında konuşan Yılmaz, "Siz bir sınavı sadece teste dönüştürürseniz bunun öğrenciler arasında yarışa dönüşmesini engelleyebilmek mümkün değil. 8. sınıftaki sınav için 6. sınıftan itibaren hazırlanılıyor. Hayatlarının gelişme döneminde biz öğrencileri adeta yarış atına çevirdik." dedi.

Eğitim sisteminin değişmediğini vurgulayan Yılmaz, "Ölçme değerlendirme sisteminin sınav bölümünün nasıl daha az stressiz hale getirebiliriz. Nasıl okul dışı unsurların önemini azaltarak okulu ön plana çıkarabiliriz bütün kaygımız bunlar." şeklinde konuştu.

Bazı okulların notları şişirdiği yönündeki eleştirileri hatırlayan Bakan Yılmaz, "Amacımız kaliteli bir eğitim vermek ve fırsat eşitliği. Soruları merkezden hazırlanmış bir sınav yapalım ki herkes aynı sınava girsin not şişirme oldu ithamından da kurtulalım." ifadelerini kullandı.

TEOG sonrası alternatifler

TEOG sonrası üzerinde çalışılan modellere değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"11 bin 57 okulumuz var. Çalışma yaptık, bir tanesi her lisenin kendi sınavını yapması. İsteyen okullar başka okulların sınav sonuçlarını kullanabilecek. Bu olabilir. Fakat bunun da sakıncaları var. Sınavların çakışmayacağı bir takvim bulabilmek hemen hemen imkansız. Çok fazla soru hazırlanacağı için hatalı soru ihtimali fazla.

Ölçme değerlendirme olmayan bir eğitim sistemi olmaz. Seviyeyi ölçmeden nasıl bileceksiniz. Bir soru bankası oluşturalım, soruları oradan siz seçin diyoruz. Yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu olacak. Sınavlar okullarda yapılacak. Sınavlar okullardaki yazılıların yerine geçecek. Ortaokul mezuniyet ortalamasına göre yerleştirilebilir.

Bir alternatif daha var. Bizim yaptığımız sınav sonucuna göre bir kısım öğrenciyi evine yakın okula gönderebiliriz. Yüzde 5 öğrenciye denk gelen liseler merkezi bir sınavla da yapılabilir. Merkezi sınavla yaparsak 1 milyon 200 bin kişi yerine 120 bin kişi girecek. Fen lisesi sınavına girebilmek için not ortalaması kriteri vardı. En başarılı 5-10'luk dilimde yer alan öğrencilerin girebileceği bir sistem de olabilir."

Üzerinde çalışılan modellerin hiçbirinde test olmayacağını anlatan Yılmaz, "Hiçbirinde test yok. Test kesinlikle öğrencinin ne öğrendiğini ölçmez. Üç alternatif üzerinde çalışıldı. Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Duyurabilirsin dendiğinde kamuoyuna duyuracağız."

Üniversiteye girişte tek sınav

Yılmaz, üniversite giriş sınavında yapılacak değişikliğe ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite sınavında cumartesi başlasın pazar öğle bitsin istiyoruz. Tek sınav bu yıl uygulanacak ve 18 çeşit puandan 4 türe düşecek. Bu puanlara göre öğrenciler yerleşecek. Bu sınavda da Türkçe ve matematik ağırlıklı olacak."