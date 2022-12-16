Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki çalışma ertelendi
Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında bugün ve yarın yapılması planlanan Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmalarının ertelendiğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "16-17 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan entegrasyon çalışmaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gece metrosu uygulaması cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gece devam edecek olup, seferlerimiz 66 saat kesintisiz gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Bu konularda ilginizi çekebilir