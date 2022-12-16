Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki çalışma ertelendi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "16-17 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan entegrasyon çalışmaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gece metrosu uygulaması cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gece devam edecek olup, seferlerimiz 66 saat kesintisiz gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.