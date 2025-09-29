Meclis bugün mü açılıyor, ne zaman açılacak?

Yeni yasama yılı başlangıcı için heyecanla bekleniyor. Meclis açılır açılmaz yoğun bir mesai başlayacak. En çok konuşulan konuların başında ise 11. Yargı Paketi geliyor. Vatandaşlar hangi düzenlemelerin geleceği merak edilirken ekim ayına sayılı günler kala "Meclis ne zaman açılacak" sorusu hızlanmış durumda...

Meclis ne zaman açılacak?

21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 tarihine mesaiye başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu dönemde de bütçe maratonu ekim ayıyla birlikte başlayacak ve Meclis çalışmalarının en yoğun gündem maddelerinden biri olacak.