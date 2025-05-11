Meclis gündemi yoğun: HSK seçimi, KHK düzenlemesi ve Komisyon raporları

TBMM bu hafta Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na 5 yeni üyenin seçimini yapacak, KHK değişiklikleri görüşülecek. Komisyonlar ise Kartalkaya yangını ve yapay zekâ raporuyla gündemde olacak.

Genel Kurul’da Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasından HSK’ya 5 üye seçilecek. Bu üyelerden üçü Yargıtay, biri Danıştay kökenli, biri ise hukuk fakültelerinden öğretim üyeleri veya avukatlar arasından belirlenecek.

Kartalkaya yangını Meclis gündeminde

Kartalkaya’da yaşanan otel yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Bolu Valiliği’nden yetkililer, komisyonda dinlenecek. Komisyon, yangının nedenleri ve sorumluluk zinciri konusunda kamuoyunu bilgilendirecek kapsamlı bir rapor hazırlamayı hedefliyor.

Yapay zekâ komisyonu raporunu sunacak

Öte yandan, yaklaşık bir aydır çalışmalarını sürdüren Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu da son toplantısını bu hafta yapacak. Komisyon, bulgularını ve önerilerini içeren raporu Meclis Başkanlığı’na sunacak.

Grup toplantılarında siyasi gündem ele alınacak

Haftalık siyasi gündem çerçevesinde Meclis’te temsil edilen partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak. Genel başkanların kürsüden yapacakları açıklamalar, iç ve dış politika gündemine ilişkin değerlendirmeleri içerecek.