Meclis gündeminde bu hafta: Enerji, vergi ve sağlık düzenlemeleri masada

Genel Kurul’da enerji arz güvenliğini artıracak düzenlemeler görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise vergi adaletini güçlendirmeye yönelik teklif masaya yatırılacak. Sağlıkta denetimi artıran düzenlemenin de Meclis'e sunulması bekleniyor.

AK Parti tarafından hazırlanan 22 maddelik enerji yasa teklifi, bu hafta Genel Kurul gündemine geliyor. Teklif; madencilik faaliyetlerinden enerji üretim kapasitesine kadar birçok başlıkta değişiklik içeriyor. Üretim yapmayan maden tesislerinin kapatılmasını ve yerli yatırımlara teşvik sağlanmasını öngören düzenleme, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı'na sunulan ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye odaklanan vergi paketi ise Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifte, dijital denetim sistemlerinin artırılması, idari yaptırımların caydırıcılığının güçlendirilmesi ve vergi adaletinin pekiştirilmesine yönelik adımlar öne çıkıyor.

Sağlıkta yeni düzenleme yolda

Sağlık alanında ise uzun süredir üzerinde çalışılan yeni yasa teklifinin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde denetim süreçleri sıkılaştırılacak ve hasta sevk sistemleri daha etkin şekilde takip edilecek.