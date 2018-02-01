Meclis'te 7 KHK kabul edildi

01 Şubat 2018

Meclis Genel Kurulu'nda, görüşmeleri ve maddelerinin oylamaları daha önce tamamlanan ancak tümünün oylamaları alınan karar gereği bugüne bırakılan 7 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edildi.

Böylece ayrı ayrı oylaması yapılan 676, 678, 680, 681, 684, 685 ve 687 sayılı KHK'ler kanunlaştı.

HDP'nin önerisi kabul edilmedi

Öte yandan HDP Grubu'nun, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurul'un onayına sunulan, "Afrin harekatının ekonomiye etkileri" konusundaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.

"Ülke gündemi gizleniyor"

HDP İstanbul Milletvekil Erdal Ataş, öneri üzerindeki konuşmasında, operasyon ile ülkenin en yakıcı gündemlerinin gizlendiğini, bunların başında da ekonominin geldiğini iddia etti.

Ataş, işçinin, emeklinin, memurun her kesimin ekonomik sıkıntılar ile boğuştuğunu, işsizliğin arttığını, insanların kendilerini yakacak kadar çaresiz hale geldiğini savundu.

Ekonomik yatırımların da gerilediğini savunan Ataş, sermayenini ülkeden kaçtığını öne sürdü.

"Kuvayı Milliye benzetmesi kabul edilemez"

CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı da Suriye'de terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket etmesini eleştirerek, ÖSO'nun Kuvayı Milliye'ye benzetilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yola birlikte çıkılan ÖSO'nun şimdiden Afrin'i terk etmeye başladığını ileri süren Yarayıcı, Türkiye'nin bölge için barıştan yana adımlar atması gerektiğini belirtti.

"Teröre ayırdığımız parayla 2 bin fabrikamız olurdu"

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise insanlar gibi milletlerin de kaderleri olduğunu, bu kaderin bazen dış unsurlardan etkilendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın asırlardır, uluslararası güçlerin emellerine, hükümranlık taleplerine sahne olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Bu ülke, terörle mücadeleye ayırdığı parayı yatırıma ve istihdama dönüştürmüş olsaydı en az 2 bin fabrikamız olur, 3 milyon insan da istihdam edilirdi." dedi.

Türkoğlu, Türkiye'nin teröre karşı verdiği bu kapsamlı ve başarılı mücadelenin yanında ekonomik büyümesini de sürdürdüğünü kaydetti.

Görüşmelerin ardından oylanan HDP Grup önerisi kabul edilmedi.

Kaynak: AA