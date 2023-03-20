Mehmet Şimşek aday olacak mı, Ak Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme sonrası Ak parti'den açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek" dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Değerli bakanımız Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. Mehmet Bey'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü gündem değil.

Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık.Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımızla görüştü. Sizler şunu merak ediyorsunuz; aday olacak mı diye.

Siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti

Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pekçok işle meşgul.Sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkıyı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarfedeceğini bir defa daha ifade etti.

Aktif siyaseti düşünmüyor

Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz arkadaşımız. Aktif siyaseti düşünmüyor. 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti, hükümet, ekonomi politikalarına destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, destek vermeye hazırım' demiştir arkadaş.

Her türlü desteği vereceğini söyledi

Kendisi çok değerli arkadaş, sürekli görüştüğümüz arkadaşımız. Seçim zamanı olunca olağanüstü hava yaratıyor. Türkiye siyasetini ve dünyadaki ekonomik gelişmelerini sürekli konuştuğumuz arkadaşımız. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edildiğinde her türlü desteği vereceğini söyledi. Kendisi aktif siyaseti arzu ederse bütün partimizin mütün mekanizmaları açıktır.