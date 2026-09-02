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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Gökçek’i şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağırdı. Sıcak gelişmenin ardından "Melih Gökçek gözaltına mı alındı, tutuklandı mı" sorusu hızlandı.

Melih Gökçek gözaltına mı alındı?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek gözaltına alınmış değil. Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi.