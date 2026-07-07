İtalya Trump geriliminde yanıt vermeme çizgisine geçti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İtalya ABD ilişkileri, Trump’ın Giorgia Meloni’ye yönelik sosyal medya paylaşımı sonrasında NATO zirvesi öncesi yeni bir diplomatik gerilim başlığına dönüştü. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma’nın Trump’ın provokatif açıklamalarına artık karşılık vermeyeceğini söyledi. Tajani, NATO liderlerinin 7 Temmuz Salı ve 8 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da toplanmaya hazırlandığı süreçte müttefikler arasındaki tartışmaları büyütmek istemediklerini belirtti.

Roma’nın yeni yaklaşımı, İtalya ABD ilişkileri açısından kişisel polemiklerin stratejik ortaklığı gölgelemesini önlemeyi hedefliyor. Tajani, Trump’ın özellikle sosyal medyada provokasyon yapmayı sevdiğini söyledi. İtalya, ABD ile Avrupa’nın stratejik ortağı olarak ilişkisini sürdüreceğini vurguluyor.

NATO zirvesi öncesi tansiyon yeniden yükseldi

Trump, Ankara’daki NATO zirvesi öncesinde Truth Social hesabında Meloni’nin kendisine baktığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, uzaklaştırma kararı gerektiği anlamına gelen bir ifade yer aldı. Görsel, iki lider arasında geçen ay başlayan tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. ([Reuters][2])

Geçen ay Trump, bir İtalyan televizyon kanalına yaptığı açıklamada Meloni’nin Fransa’daki G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için ısrar ettiğini öne sürmüştü. Meloni, anlatımı kurgu olarak nitelendirmişti. İtalya ABD ilişkileri, o açıklamanın ardından kişisel polemik ve ittifak diplomasisi arasında sıkışan bir gündem oluşturdu.

Ankara’daki NATO toplantısı, savunma harcamaları, Avrupa güvenliği ve İran savaşı sonrasındaki diplomatik dengeler nedeniyle kritik görülüyor. İtalya’nın gerilime sınırlı tepki verme çizgisi, zirve öncesinde Washington ile açık çatışmadan kaçınma amacı taşıyor. Roma, kişisel tartışmayı ittifak masasındaki güvenlik başlıklarından ayırmaya çalışıyor.

Tajani stratejik ortaklık vurgusu yaptı

Tajani, La Stampa gazetesine verdiği mülakatta Trump’ın kendi adına konuştuğunu belirtti. İtalya Dışişleri Bakanı, Roma’nın artık bu tür açıklamalara yanıt vermeme kararı aldığını söyledi. Bakan, müttefikler arasındaki uyuşmazlıkları beslememe gerekçesini öne çıkardı. ([Reuters][1])

İtalya ABD ilişkileri, NATO içindeki askeri bağımlılık ve Avrupa güvenlik mimarisi nedeniyle yalnızca iki liderin kişisel iletişimiyle sınırlı değil. ABD, Avrupa’nın savunma yapısında hâlâ merkezi aktör konumunda bulunuyor. İtalya, Washington ile stratejik bağını korurken, Meloni’ye yönelik ifadeleri kamuoyu baskısı altında yönetmek zorunda kalıyor.

Tajani’nin açıklaması, Roma’nın diplomatik riski düşürme çabasını gösteriyor. İtalya, yanıt vermedikçe polemiğin büyümesini sınırlayacağını hesaplıyor. Ancak İtalyan basını ve muhalefet, Meloni’ye yönelik ifadeleri iç politika başlığına dönüştürüyor.

Meloni Trump hattı önce destek sonra eleştiri gördü

Meloni, Trump’a geçmişte açık destek veren Avrupa liderlerinden biri olarak öne çıkmıştı. İtalya Başbakanı, Trump’ın 2025’teki yemin törenine katılan tek Avrupa lideri olmuştu. İki lider arasındaki siyasi yakınlık, göç, muhafazakâr siyaset ve egemenlik vurgusu etrafında şekillenmişti.

Gerilim, Meloni’nin bu yıl Trump’ı Papa Leo’ya yönelik sözleri nedeniyle eleştirmesiyle arttı. Papa Leo, İran savaşı hakkında yaptığı değerlendirmeyle Trump’ın tepkisini çekmişti. Meloni’nin eleştirisi, Trump’ın İtalya Başbakanı’nı cesaretsizlikle suçlamasına yol açtı. ([Reuters][2])

İtalya ABD ilişkileri açısından değişen ton, Avrupa’daki sağ hükümetlerin Washington ile kurduğu yakın temasın kişisel lider diplomasisine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Meloni, ABD ile ittifakı korumak isterken, Trump’ın kişisel saldırılarına açık destek vermeyen bir çizgiye geçti. Roma’nın yanıt vermeme kararı, bu dengeyi daha az maliyetli yönetme arayışı olarak okunuyor.

İtalyan basını polemiği tersine çevirdi

İtalya’da Il Foglio gazetesi, Trump’ın Meloni’ye yönelik ifadesini tersine çevirerek ön sayfasında kullandı. Gazete, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yer aldığı bir fotoğrafı aynı uzaklaştırma kararı ifadesiyle yayımladı. Yayın çizgisi, Trump’ın Meloni’ye yönelik paylaşımını alaycı biçimde ele aldı.

Basının tepkisi, İtalya ABD ilişkileri üzerindeki baskının yalnızca hükümet kanadından gelmediğini gösteriyor. Meloni hükümeti, ABD ile güvenlik ve ticaret bağlarını korumaya çalışırken, iç kamuoyu liderlik onuru ve ittifak dengesi arasında daha sert bir dil bekleyebilir. Roma’nın sessizlik stratejisi, diplomatik kanalda gerilimi sınırlayabilir ancak medya gündemini tamamen kapatmayabilir.

NATO zirvesi, iki liderin aynı platformda bulunması nedeniyle gerilimin pratik diplomasiye etkisini test edecek. İtalya’nın önceliği, savunma gündemi ve transatlantik bağları kişisel polemiklerden ayırmak olacak. İtalya ABD ilişkileri, Ankara’daki temasların ardından daha ölçülü bir hatta dönebilir ya da sosyal medya kaynaklı yeni açıklamalarla yeniden baskı altında kalabilir.