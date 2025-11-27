Merakla beklenen dizinin finali 3 yıl sonra geldi! Rekor ilgi Netflix'i çökertti

Üç yılı aşkın bir aranın ardından ekranlara dönen Stranger Things, final sezonunun ilk kısmıyla izleyicilerle buluştu. Merakla beklenen dizinin final sezonunun yayınlanmasıyla birlikte küresel yayın platformu Netflix, büyük bir yoğunlukla karşılaştı.

Yoğun talep nedeniyle aynı anda platforma giriş yapan kullanıcı sayısının rekor seviyeye ulaşması sonucu Netflix, yaklaşık üç dakika boyunca erişilemez hale geldi.

Kesinti sırasında kullanıcılar ekranlarında "Bir şeyler yanlış gitti" uyarısı görürken, sosyal medyada da durum hızla gündem oldu. Çok sayıda izleyici, "Lütfen Netflix’i düzeltin" ve "Tek istediğim Stranger Things izlemekti" gibi paylaşımda bulundu.

Bazı kullanıcılar ise "Netflix’im dondu, herkes aynı anda açmaya çalışıyor" dedi.

Bant genişliği artışı kesintiyi önleyemedi

Dizinin ortak yapımcısı Ross Duffer, bölümlerin yayınlanmasından hemen önce yaptığı bir duyuruda, Netflix'in olası bir çöküşü engellemek amacıyla bant genişliğini yüzde 30 oranında artırdığını belirtmişti. Ancak, izleyici kitlesinin devasa talebi karşısında bu önlem, kısa süreli erişim sorununu engellemeye yetmedi.

Netflix sözcüsü, Variety'ye yaptığı açıklamada, bazı kullanıcıların kısa süreli bir bağlantı sorunu yaşadığını doğruladı ve aksaklığın teknik ekibin hızlı müdahalesiyle giderildiğini belirterek, "Hizmet birkaç dakika içinde tüm hesaplarda normale döndü" bilgisini paylaştı.

2022'de de aynı sorun yaşanmıştı

Stranger Things dizisinin, yayın platformunda erişim sorununa yol açması ilk kez yaşanmıyor. Popüler dizi, daha önce 2022 yılında 4. sezonun son iki bölümünün yayınlandığı gün de benzer bir teknik kesintiye neden olmuştu. Bu durum, dizinin küresel izleyici kitlesinin platformlar üzerindeki etkisinin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi.

Final sezonunda neler olacak?

Yeni bölümler, Hawkins ekibinin Vecna'yı bulup durdurma mücadelesine odaklanıyor. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Winona Ryder ve David Harbour gibi önemli isimler yer alıyor.

Final sezonunun ikinci kısmı 26 Aralık'ta, son bölümü ise 1 Ocak 2026 tarihinde yayınlanacak.