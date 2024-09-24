Merkez Bankası'nın TL ihalesi 12 milyar lira teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki likitide fazlasına müdahalesi sürüyor. Bankanın bugün açtığı TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif geldi. İhalede ortalama faiz yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 49,99, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İhaleye 12 milyar liralık teklif geldi.