Mersin, deprem bölgesinin nefesi oldu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa ÇAKIR

Deprem sonrası 400 bine yaklaşan depremzede vatandaşımızı Mersin’de konuk ettik. Bu rakam her kentin üstesinden geleceği bir rakam değildir. Mersin üretim gücüyle, yerel yönetimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sağlam ekonomisiyle, güçlü lojistik yapısıyla gerçekten bölgede “İyi ki Mersin gibi bir kent var” dedirtti. Bölgesinde ne kadar önemli bir kent olduğunu gösterdi.

Deprem, Türkiye gerçeğidir

Mersin TSO olarak depremin ilk saatlerinde organize olmayı başardık. Hem kendi bütçemizden hem de üyelerimizin katkılarıyla acil ihtiyaçlarla ilgili satın almalar yaptık. Mersin’in lojistik gücü ve deneyimiyle tüm ihtiyaçlar planlı, programlı ve hızlı şekilde bölgeye iletildi. Ardından Mersin’e gelen depremzede vatandaşlarımıza yardım konusunda konuklarımızın yemek-gıda teminini ve aşevlerinin gıda malzeme temini işini oda olarak biz üstlendik.

Aynı zamanda ayırdığımız bütçeye ek olarak, TOBB bünyesinde oluşturulan havuza da ciddi miktarda para aktardık. Biz bir aileyiz ve depremzede kardeşlerimizin acılarını biraz da olsa hafifletebildiysek kendimizi mutlu hissederiz. Bu vesileyle, deprem sonrası tüm kent dinamiklerini kapsayan bir deprem ve afet çalıştayı düzenledik. Sonuçta deprem bir Türkiye gerçeği.