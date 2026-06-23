Meta taahhütlere uydu, Threads geri döndü: Artık Instagram şartı yok

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Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almış, bu kararın ardından Meta, Threads'i Türkiye'de erişime kapatmıştı.

Threads geri döndü

Tedbir kararına uyulmayan dönem için de Rekabet Kurulunca idari para cezası uygulanmıştı. Platformal yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan Threads yeniden faaliyete geçti.

Threads’te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti de Rekabet Kurumunun müdahalesiyle sona erdi.

Instagram hesabı olmadan kullanılabilecek

Yeni dönemde Threads'e katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenler ise yalnızca telefon numarasıyla, Instagram'dan tamamen bağımsız, sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek.

Veri kontrolü artık kullanıcılarda

Kararın merkezinde kullanıcı verileri yer alıyor. Threads'i Instagram'dan bağımsız kullanmayı seçen kişilerin verileri, diğer Meta platformlarında toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek. Böylece kullanıcılar kendi verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.