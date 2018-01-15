Metal işçisi eylemleri sokağa taşıdı

15 Ocak 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası, metal sektöründe süren toplu iş sözleşmeleri konusunda gelinen durumu değerlendirmek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirlemek için 9 Ocak tarihinde Ankara'da toplandı. Başkanlar Kurulu'nun bir araya geldiği toplantıda, işyerlerinin bulunduğu kentlerin meydanlarında kitlesel basın açıklaması yapma kararı alındı. O karar geçtiğimiz hafta birçok ilde hayata geçirildi. Türk Metal Sendikası, başta İstanbul, Bursa, İzmir ve Kocaeli olmak üzere bağlı bulundukları birçok ilde vardiya çıkışı kent meydanlarına çıktı.

Toplu sözleşme süreci, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası arasında yürütülüyor. MESS'in ilk 6 aylık dönem için yüzde 3.2'lik zam teklifini kabul etmeyen Türk Metal Sendikası fabrikalarda eylemliliklere başlamış, görüşmeler de arabulucu sürecine girmişti.

Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS tarafından yapılan görüşme talebi üzerine taraflar 11 Ocak 2018'de İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda tekrar bir araya geldiler. Toplantının sonunda işveren, daha önce vermiş olduğu 3,2’lik ücret teklifini revize ederek ilk 6 ay için işyeri ortalamasının yüzde 6,4’ü, sosyal yardımlarda ise ilk yıl için yüzde 12,8 olarak artış önerdi. Türk Metal Sendikası ise ilk görüşmelerde olduğu gibi 6 aylık dönem için yüzde 38.28 oranında zam isteğini sürdürüyor.

İşveren tarafında MESS ile karşılıklı görüşmelerin devam edeceği ve tekliflerin süreceği öngörülüyor. Türk Metal'den gelen açıklamaya göre ise henüz bir sonuca ulaşılamadı. Arabulucu raporu alınana kadar yasal olarak grev kararı alınamadığından rapor ellerine ulaştıktan sonra grev kararı almalarına kesin gözüyle bakılıyor.