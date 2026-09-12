Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yüksek seyredecek, Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava beklenirken, Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da sıcaklığın 30, Ankara'da 32, İzmir'de ise 33 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir gökyüzü hâkim olacak.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde belirgin bir değişiklik göstermeden mevsim normallerinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Denizli'de 38, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır ve Muğla'da ise 36 dereceye varan sıcaklıklar bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Van'da öğle saatlerinde sağanak bekleniyor

Van çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Marmara'da parçalı ve az bulutlu başlayacak havanın, zamanla bölgenin batısında çok bulutlu hale gelmesi öngörülüyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, batı kesimlerde bulutluluk zamanla artacak. Bursa'da 31, Çanakkale'de 34, İstanbul'da 30 ve Kırklareli'nde 33 derece tahmin ediliyor.

Ege: Az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı bölgede sıcaklıkların Denizli'de 38, İzmir'de 33, Muğla'da 36 ve Uşak'ta 32 dereceye ulaşması bekleniyor.

Akdeniz: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların Adana ve Burdur'da 35, Antalya'da 34, Hatay'da 31 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede Ankara, Eskişehir ve Konya'da 32, Nevşehir'de 29 derece tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu havanın hâkim olacağı bölgede sıcaklıkların Bolu'da 30, Düzce'de 29, Sinop'ta 28 ve Zonguldak'ta 24 dereceye çıkması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. Amasya'da 33, Rize'de 26, Samsun'da 27 ve Trabzon'da 25 derece bekleniyor.

Doğu Anadolu: Van çevrelerindeki yerel yağışlar dışında parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların Erzurum'da 26, Kars ve Van'da 25, Malatya'da 34 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Bölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'nın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların Diyarbakır'da 36, Gaziantep'te 35, Mardin'de 34 ve Şanlıurfa'da 37 dereceye ulaşması bekleniyor.