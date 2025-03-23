Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yükseliyor! Bugün hava nasıl olacak? (23 Mart 2025 Pazar)
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta batıdan başlayarak yükseleceğini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artarken, bazı bölgelerde yağış ve çığ riski devam ediyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis beklenirken, tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar için zirai don uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Mart 2025 Pazar günü bölge bölge hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta batıdan başlayarak artması bekleniyor. Sıcaklıkların yeniden 25 derecelere kadar çıkacağı öngörülüyor. İstanbul’da sıcaklıkların ortalama 20 dereceye ulaşması, Ankara’da 17-24 derece arasında değişmesi ve parçalı bulutlu havanın hakim olması, İzmir’de ise sıcaklıkların 23-27 derece seviyelerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
İç bölgelerde kar yağışı görülecek
Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki eğimli ve kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
📆23 Mart 2025 Pazar— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2025
⚠️Çığ Tehlikesi ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı!
❄Zirai Don Uyarısı
🌡️Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6-8 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/dcJFXkRMej
Sıcaklık ve rüzgar durumu
Batı bölgelerinde sıcaklıkta belirgin bir değişiklik beklenmezken, diğer kesimlerde 6 ila 8 derece arasında artış olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genel olarak güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteoroloji’den uyarılar
• Çığ, buzlanma ve don tehlikesi: İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde çığ riski bulunduğu belirtiliyor. Vatandaşların, heyelan, ulaşımda aksaklıklar ve kar erimesine bağlı olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
• Zirai don uyarısı: İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. Ayrıca, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Akdeniz’in iç bölgelerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don görülebilir. Meteoroloji, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların il ve ilçe bazında hava tahminlerini yakından takip etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını öneriyor.
Bugün hava nasıl olacak? (23 Mart 2025 Pazar)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu