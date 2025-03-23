Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yükseliyor! Bugün hava nasıl olacak? (23 Mart 2025 Pazar)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta batıdan başlayarak artması bekleniyor. Sıcaklıkların yeniden 25 derecelere kadar çıkacağı öngörülüyor. İstanbul’da sıcaklıkların ortalama 20 dereceye ulaşması, Ankara’da 17-24 derece arasında değişmesi ve parçalı bulutlu havanın hakim olması, İzmir’de ise sıcaklıkların 23-27 derece seviyelerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

İç bölgelerde kar yağışı görülecek

Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki eğimli ve kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

📆23 Mart 2025 Pazar

⚠️Çığ Tehlikesi ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı!

❄Zirai Don Uyarısı

🌡️Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6-8 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/dcJFXkRMej — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2025

Sıcaklık ve rüzgar durumu

Batı bölgelerinde sıcaklıkta belirgin bir değişiklik beklenmezken, diğer kesimlerde 6 ila 8 derece arasında artış olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genel olarak güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji’den uyarılar

• Çığ, buzlanma ve don tehlikesi: İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde çığ riski bulunduğu belirtiliyor. Vatandaşların, heyelan, ulaşımda aksaklıklar ve kar erimesine bağlı olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

• Zirai don uyarısı: İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. Ayrıca, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Akdeniz’in iç bölgelerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don görülebilir. Meteoroloji, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların il ve ilçe bazında hava tahminlerini yakından takip etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını öneriyor.

Bugün hava nasıl olacak? (23 Mart 2025 Pazar)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu