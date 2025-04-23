Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (23 Nisan hava durumu)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürerken, yapılacak etkinlikler öncesi hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.

Rapora göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, ayrıca Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli olacak

Meteoroloji, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sıcaklık düşüyor, rüzgâr kuvvetleniyor

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgârın; genellikle güney yönlerinden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın 40-60 km/saat hızla kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.