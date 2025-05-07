Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (7 Mayıs hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü için çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara’nın güneyi ile Ege Bölgesi'nde rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Uzmanlar, vatandaşların olası ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü için yurt genelini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu Bölgesi (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgar ise özellikle Marmara’nın güneyi ile Ege Bölgesi’nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bu nedenle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Öte yandan hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek. Uzmanlar, ısı artışı ile birlikte özellikle yağış alan bölgelerde buharlaşma ve nem oranında değişiklik yaşanabileceğine dikkat çekti.
Bölgelere göre; il il hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Ordu haric) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu