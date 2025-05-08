Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (8 Mayıs hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Mayıs 2025 Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de ise toz taşınımı etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Güney ve İç Ege'de kuvvetli rüzgarlara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de bugün toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Güney ve İç Ege’de ise güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bölgelere göre; il il hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Güney Ege'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslor mevkii, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu