Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde (17 Nisan hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken, diğer bölgelerde açık ve az bulutlu bir gün yaşanacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğuda normaller civarında seyredecek. Kuzey yönlü rüzgârlar ise hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Nisan 2025 Perşembe günü için hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Tahminlere göre bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgeleri’nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
MGM ayrıca, Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Yapılan uyarıda, bu bölgelerde hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, bazı yerlerde ise çamur şeklinde yağış görülebileceği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde artacağı, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
Bati Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık