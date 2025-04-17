Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde (17 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Nisan 2025 Perşembe günü için hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Tahminlere göre bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgeleri’nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

MGM ayrıca, Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Yapılan uyarıda, bu bölgelerde hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, bazı yerlerde ise çamur şeklinde yağış görülebileceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde artacağı, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

Bati Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık