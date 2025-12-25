Meteoroloji il il saydı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in yanı sıra İç Anadolu’nun güney ve batı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Sinop çevreleri, Kastamonu’nun kıyı bölgeleri ve Mersin’in batısında yağmur ve sağanak öngörülüyor. Artvin ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur etkili olacak

Rapora göre; Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun ve Trabzon'da sağanak, Artvin ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus görülebileceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.