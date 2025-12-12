Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış etkili olacak! 12 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre, hafta sonunda yurdun büyük bölümünde kar, sağanak, pus ve sis etkisini gösterecek. Özellikle iç bölgeler ile yüksek kesimlerde kar ihtimali güçlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’nın doğusunda yağış bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar yağış etkili olacak

Yağışların sahil ve iç alanlarda yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun yanı sıra Sivas ve Kayseri’nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Öngörülere göre kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutlanma yoğun seyredecek. Marmara'nın kuzeydoğusu, Mersin hariç Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz hattı, Doğu Anadolu’nun batı ve güney bölümleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağış görülecek. Yağışların büyük ölçüde yağmur ve sağanak olarak düşeceği, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek noktalarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabahın erken saatlerinde Marmara’nın güneyinde, iç ve doğu bölgelerde pus ve sis beklendiğinden sürücülerin tedbirli davranması gerekiyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği, anlamlı bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

Rüzgârın genel olarak kuzey yönlerden, Karadeniz’de ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği ifade ediliyor.