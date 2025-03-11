Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor (11 Mart 2025 Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Özellikle doğu kesimlerde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yaşanabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra yurt genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceğine dikkat çekerek sürücülere uyarılarda bulundu.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış trendinde olduğu belirtilirken, rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.